先月19日、愛知県江南市のコンビニ駐車場でひき逃げをした疑いで、59歳の男が逮捕されました。逮捕された江南市の職業不詳・山本浩二容疑者(59)は先月19日、ファミリーマート江南高屋店の駐車場から車を出そうとする際、別の車にぶつかって会社員の男性(25)に軽いケガをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。警察によりますと、店の防犯カメラの映像などから山本容疑者の車が特定されましたが、「当たった