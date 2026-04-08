◇セ・リーグ中日6―4DeNA（2026年4月8日横浜）中日・松山晋也投手（25）が今季初登板を果たした。6―4と勝ち越した延長11回に7番手で登板。リードを守り切り、今季初セーブを挙げた。味方の失策と四球などで招いたピンチを何とかしのぎ、今季両リーグ最長となった熱戦を締めくくった。4年目の今年は春季キャンプ中の2月下旬に左脇腹痛で戦線を離脱した。キャンプ地の沖縄を離れて帰名。その後はリハビリに専念し、4月