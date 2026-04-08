◇パ・リーグソフトバンク1―2西武（2026年4月8日みずほペイペイD）ソフトバンクは先発・徐若熙（シュー・ルオシー）が力投を披露するも、打線の援護がなく来日初黒星を喫した。初回2死で西武のドラフト1位・小島に153キロの直球を捉えられ、右翼への先制ソロを被弾。しかし2回以降は無失点の奮闘で「ホームランは打たれたが、いいリズムで投げることができた」。7回を6安打1失点、5三振。開幕2連勝とはならなかったが