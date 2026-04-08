2026年「ロシアハイテクウィーク」の一環として、第38回ロシア国際情報・通信技術展示会が7日、モスクワで開幕した。中国新聞網が伝えた。同展示会はロシア、独立国家共同体、東欧で最大規模の情報技術展示会および専門プラットフォームで、中国の安徽省、河北省、広東省、湖南省、江蘇省、陝西省、北京市など各地から多くの企業が出展している。（提供/人民網日本語版・編集/YF）