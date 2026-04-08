中国外交部の毛寧報道官は4月8日の定例記者会見で、「中国、アフガニスタン、パキスタンの3カ国の代表が4月1日から7日まで、（中国北西部の）新疆ウイグル自治区ウルムチで1週間にわたって非公式会合を行った」と説明しました毛報道官はさらに「3カ国の代表団は外交、国防、安全などの部門の代表者で構成された。議論は率直かつ実務的で雰囲気も良好であり、問題志向、効果志向、行動志向が具現化されたものだった。中国はテロリズ