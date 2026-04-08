先ほど取引が始まったニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの即時の停戦合意を受け、株価は一時、1400ドル以上、急激に値上がりしています。8日のニューヨーク市場では、アメリカとイランが2週間の停戦で合意したことを受け、取引開始直後から買い注文が広がり、ダウ平均株価は一時、1400ドルあまり値上がりしました。中東情勢の改善への期待感で、東京市場から始まった株高の流れが世界を一周した形です。一方、ニューヨー