イランとの2週間の戦闘停止を受けて、アメリカのバンス副大統領は「もしイランがうそをついたり、不正行為をしたり、築き上げた脆弱な停戦を阻止しようとすれば、満足な結果は得られない」とイラン側をけん制しました。アメリカバンス副大統領「ホルムズ海峡を解放し、世界経済を人質にしなければ停戦に応じると、まさにこれが合意に至った内容です」8日、訪問先のハンガリーでイベントに参加したバンス副大統領はこのように話し