歌手はいだしょうこ（47）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、自分なりのトーク番組“攻略法”を明かした。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げたり、人間関係の悩みを告白した。この日は女優・麻生久美子も出演。トーク番組は苦手といい、おとなしめな時間が目立った。