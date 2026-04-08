アメリカのヘグセス国防長官は記者会見を行い、「アメリカは決定的な軍事的勝利を収め、イランのミサイル計画は事実上崩壊した」などと軍事作戦の成果を強調しました。ヘグセス国防長官「アメリカは保有する軍事力の10％にも満たない力で、世界最大級の軍事力を持つ巨大な「テロ支援国家」を解体し、自国の領土と国民を守る力を持たないことを証明した」ヘグセス国防長官は8日、記者会見を行い、「アメリカは軍事作戦で決定的な勝