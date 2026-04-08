バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は8日、千葉県の船橋市ららアリーナ東京ベイなどで13試合が行われ、東地区で2位の千葉Jと同3位の群馬が、ともに34勝目（16敗）を挙げた。千葉Jは越谷に92―78で快勝し、群馬は茨城を80―66で下した。首位の宇都宮はA東京に82―84で競り負け、37勝13敗。西地区1位の長崎は三遠に97―103で敗れ、40勝10敗となった。