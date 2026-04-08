アメリカとイランの間で電撃的な停戦合意がなされた。トランプ大統領は合意直前まで「交渉に応じなければイランの文明を破壊する」と強い口調で牽制していたが、一転して合意に至った背景について、国際情勢ウォッチャーの武隈喜一氏が解説した。【映像】アメリカが飲むわけない？イランの「10項目の和平案」武隈氏は、トランプ大統領の思惑について「力を通じての平和」を掲げつつも、本音では「軍事力を使いたくない、これ以