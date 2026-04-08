西武２−１ソフトバンク（パ・リーグ＝８日）――西武が今季初のカード勝ち越し。一回に小島大河（明大）のソロで先制。高橋光が８回２安打に抑えて今季初勝利を挙げた。ソフトバンクは初のカード負け越し。◇日本ハム１−０楽天（パ・リーグ＝８日）――日本ハムが零封勝ち。四回、カストロのソロで先制し、北山が８回３安打無失点で今季初勝利。楽天は好投の古謝を打線が援護できず、連勝が４で止まった。◇オリックス９−