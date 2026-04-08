◆パ・リーグオリックス９―１ロッテ（８日・京セラドーム大阪）オリックス・西川龍馬外野手が「予告通り」のＶ打で貢献した。初回無死一、三塁でジャクソンから左中間へ先制の２点二塁打。「試合前から『初球、チェンジアップを狙う』と言っていたので。あれで満足しました（笑）」と格好良く有言実行してみせた。７日のロッテ戦（京セラドーム大阪）では今季１号。２試合連続の複数安打で打率３割５分７厘とし「スコアラーさ