◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（８日・みずほペイペイ）同郷対決で痛烈パンチだ。１点リードの４回１死。台湾出身の西武・林安可（リン・アンコー）が同国出身のソフトバンクの先発・徐若熙（シュー・ルオシー）の１２３キロカーブを捉えた打球は、中堅手前で弾んだ。後続が倒れ得点には結びつかなかったが、「日本で対戦するのは楽しみ」と心待ちにしていた対決を全力で楽しんだ。名刺代わりの一打だった。徐若熙とは