ドル円のピボットは１５８．６１円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値158.07高値159.71安値158.05 160.83ハイブレイク 160.27抵抗2 159.17抵抗1 158.61ピボット 157.51支持1 156.95支持2 155.85ローブレイク ユーロ円 現値185.07高値185.55安値184.81 186.22ハイブレイク 185.88抵抗2 185.48抵抗1 185.14ピボット 184.74支持1