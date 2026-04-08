きょうのＮＹ為替市場、全体的にドル売りが強まっており、ドル円は一時１５７円台まで急落している。前日のＮＹ時間の引け後に、米国とイランの２週間の停戦合意が公表されたことがドル安・円高の要因。市場では株高・原油安が急激に強まるなど、市場はひとまず安堵感に包まれる中、為替市場はドル安の反応を強めている。 ただ、市場の警戒感が完全に払しょくされたわけではない。あくまで２週間の停戦で、今後和平計画を交