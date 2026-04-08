7日、神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中に足場が崩れて5人が転落し3人が死亡した事故で、クレーンのおもりの上で複数人が作業をしていたとみられることがわかりました。7日午後、川崎市の「JFEスチール東日本製鉄所」でクレーンの解体工事中に足場が崩れて男性作業員5人が転落し、19歳から43歳の3人が死亡しました。警察によりますと、クレーンの先にはおよそ500トンのコンクリート製のおもりがあり、何らかの原因で落