今年、開園25周年を迎える東京ディズニーシーで8日、アニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』のエンターテイメントプログラム『スパークリング・ジュビリー・セレブレーション』が、報道陣に公開されました。エンターテイメントプログラムは、キャラクターたちがゲストと一緒に25周年をお祝いするセレブレーションです。■チップ、デール、クラリスなども登場特別な衣装に身を包んだミ