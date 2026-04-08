「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）巨人は逆転勝利。昨年から続くマツダスタジアムでの連敗を「５」で止めた。「１番・右翼」でプロ初先発となった平山は４打数無安打２三振と結果を残せなかった。試合後には「シンプルに自分の実力不足だったんで、もう練習するしかない。下を向かずに上だけ向いて頑張っていこうと思います」と前を向き、阿部監督は「まだまだこれから。外野でね、いい争いをしてほしい」と背中