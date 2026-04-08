「ＤｅＮＡ４−６中日」（８日、横浜スタジアム）中日の根尾が８年目、通算３６試合目の登板でプロ初勝利を挙げた。同点の延長十回から５番手で登板し、１回無安打無失点で２三振を奪う好投を見せた。延長十一回に打線が２点を勝ち越すと松山が締めて、根尾に念願の１勝が転がり込んだ。圧巻の投球だった。延長十回は先頭・蝦名を外角低めのボール球のスライダーで空振り三振。続く石上もスライダーで遊飛に仕留めた。２死