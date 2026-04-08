ロシア外務省は８日、無人機開発を手がける日本の「テラドローン」（東京）が、迎撃用無人機の開発・製造を行うウクライナ企業に出資したと発表したことを受け、日本の武藤顕・駐露大使を召喚して抗議したと発表した。発表によると、露外務省は、ウクライナが無人機で露領内を攻撃していることを踏まえ、テラドローンによる出資を「明らかに敵対的で、民間人保護を含めロシアの安全保障上の利益を損なう」と反発した。同社は