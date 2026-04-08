…今日でお別れらしい…▶▶この作品を最初から読む地上での別れを経て、天国へとやってきたペットや人間たち。「ちゃんと伝えられただろうか」「大切な人は、元気でいるだろうか」そんな心残りになった想いを胸に、彼らはもう一度、大切な人のもとへと帰ってきます。「幸せだったよ」「これからも一緒だよ」姿は見えなくても、気配だけで届く静かなメッセージ。そのけなげな優しさに、涙をこらえずにはいられません。別