かわいくなーい▶▶この作品を最初から読むいつもひとりで公園にいる女の子。噂によると、あの子は近所で有名な「放置子」で…。夫の地元に家を建てることになり、知り合いの誰もいない土地に引っ越してきた主婦・さくら。春から幼稚園に通う長女と、生まれたばかりの次女の育児に翻弄される毎日は、忙しいながらも平穏でした。そんなある日、近所の公園で長女と同い年の少女と出会います。彼女は長女とすぐに仲良くなり