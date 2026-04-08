UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦が7日に行われ、レアル・マドリーはホームでバイエルンに1-2で敗れた。アルバロ・アルベロア監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。立ち上がりから互いにゴールへ迫る展開の中、レアルは前半41分にバイエルンのFWルイス・ディアスに先制弾を献上。後半1分にFWハリー・ケインの追加点で0-2とされると、反撃は後半29分のFWキリアン・ムバッペによる1ゴールにとどまった。