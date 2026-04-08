◇セ・リーグ巨人2―1広島（2026年4月8日マツダ）6日に支配下選手登録されたばかりの巨人・平山功太内野手（22）が「1番・右翼」でプロ初出場。地元・広島でデビュー戦に臨んだが、4打数無安打に終わり、「シンプルに自分の実力不足。練習するしかない。下を向かずに上だけ向いて頑張っていこうと思います」と誓った。この日朝にスタメンを告げられ「ワクワクしていた」が初回先頭の第1打席は中飛。3回の第2打席、6回の