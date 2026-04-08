◇パ・リーグ西武2―1ソフトバンク（2026年4月8日みずほペイペイD）西武は9回のマウンドを任されたドラフト2位・岩城颯空（はくあ、中大）が懸命にリードを守った。2―0の場面で登板。先頭の柳町に四球を与えると、近藤の右前打で無死一、三塁。ここで栗原の右前適時打で1点を失った。1点差に迫られ、なおも無死一、二塁だったが、ルーキー左腕はここから踏ん張る。4番・柳田を2球で追い込むと、3球目の150キロ直球