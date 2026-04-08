彼氏から「一緒にいるとしんどい」と感じられる存在にはなりたくないものでも、彼氏を大切に思うあまり、知らず知らずのうちに彼を窮屈にさせてしまっている可能性もあるでしょう。そこで今回は、男性が好きでも「一緒にいるのがしんどい」と思う女性を紹介します。かまってアピールが激しい彼氏に「今日何してるの？」「誰といるの？」と毎日LINEの返信を求めたり、常に自分に注目してほしいと思う気持ちは自然なこと。でも、その