◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（８日・みずほペイペイ）西武・渡部聖弥外野手が８日、貴重な追加点となる今季２号ソロを放った。「５番・三塁」で先発出場。１点リードの８回２死でヘルナンデスの１５５キロ直球をはじき返して左翼ホームランテラスに本塁打を放ち、「球速はあったので速いスイングをする必要はないと思った。コンパクトに振り抜いた。相手の力を使って打てた本塁打」と振り返った。チームはソフトバ