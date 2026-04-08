◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）巨人・平山功太内野手が「１番・右翼」でプロ初出場し、４打数無安打２三振。初回から持ち味のフルスイングを披露していた２２歳は「シンプルに自分の実力不足でした。練習するしかないので、下を向かずに上だけを向いて頑張っていこうと思います」と語った。５日に支配下昇格し、この日出場選手登録即スタメンとなった若武者。初回先頭では、初球から空振りと