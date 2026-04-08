『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の撮影の裏側に迫る特別映像と場面写真が、8日に解禁されました。映像では、孤高の賞金稼ぎ・マンダロリアンの肩にちょこんと乗るキャラクター・グローグーの姿が公開されています。5月22日に日米同時公開予定の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（ 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）は、『スター・ウォーズ』シリーズとして約7年ぶりの最