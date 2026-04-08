◇パ・リーグオリックス9―1ロッテ（2026年4月8日京セラD）オリックスは先発のエスピノーザが走者を出しながらも要所を締めた。2点の援護をもらった2回にポランコの犠飛で1点を与えたが、失点はこの場面のみ。ツーシームにナックルカーブなどの変化球を効果的に織り交ぜた。7回2死一、二塁のピンチも代打・山本を150キロの速球で空振り三振に仕留めて切り抜けた。1日の今季初登板で西武を完封して以来の登板で開幕2連