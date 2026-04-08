「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏（40）が8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、飲食店でイラッとする瞬間について語る場面があった。撮影スタッフとともにチェーン店巡りをする企画で、あるそば屋を訪れた箕輪氏。スタッフが「メニュー表をAIイラストにしてるのが新しいですね」というと「イヤだね」と一言。また「おっさんみたいなことを言うけどさ。QRコードで注文させると、味をまずく感じさせるよね」と語っていた