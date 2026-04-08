◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月8日横浜スタジアム）中日の根尾昂投手（25）が、プロ初勝利に近づいた。4−4の延長10回に6番手で登板。蝦名、石上、松尾と打者3人で封じ、直後の11回に味方が2点勝ち越した。大阪桐蔭では投打両面で超高校生級の逸材と注目され、鳴り物入りで18年ドラフト1位で中日に入団。当初は野手1本で挑戦したが、なかなか結果が出ず、投手転向や二刀流も経験した。昨季から救援に専念している