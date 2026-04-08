デビュー前からTikTokやSNSを中心に話題を呼んでいた純烈の弟分グループ・モナキが8日、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をリリース。東京・池袋サンシャインシティ噴水広場にてメジャーデビューイベントを行った。【動画】TikTokでバズリ中のモナキ、メジャーデビューイベントの模様2階、3階まで見渡す限りを埋め尽くした約2500人のファンを前に、SNS総再生回数6億回を記録している「ほんまやで☆なんでや