秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは８日、東京都中央区の日本橋高島屋で開催中の「山村御流（ごりゅう）いけばな展」を鑑賞された。山村御流は、皇室ゆかりの円照寺（奈良市）の門跡が家元を務める流派で、会場には約７０点を展示。案内役から、福島県浪江町の伝統工芸「大堀相馬焼」に生けられた作品の思いを聞いた紀子さまは「（大震災を）忘れないことは大切ですね」と話された。佳子さまは展覧会鑑賞後、報道陣に「花と器