人気アイドルグループ「SixTONES」の高地優吾さんが神奈川県警旭警察署の一日署長に就任しました。高地優吾さん「この世に悪が栄えた試し無し！」横浜富士見丘学園の生徒たちの熱烈な歓迎を受けたのは、人気アイドルグループ「SixTONES」の高地優吾さんです。高地さんは横浜市旭区の出身で、きょう（8日）、神奈川県警旭警察署の一日署長に就任しました。高地さんは生徒たちと特殊詐欺に関する〇×クイズを行い、犯罪の手口などを