◇セ・リーグ巨人2ー1広島（2026年4月8日マツダ）巨人は泉口友汰内野手（26）が0―1の9回に3号2ランを放って逆転勝ち。昨季2勝10敗だったマツダスタジアムで今季は2戦目で初勝利。阿部慎之助監督（47）は「昨日の悪い流れを引きずらずに素晴らしかったです」と泉口の一発を称えた。先発の田中将大投手（37）は7回3安打1失点（自責0）と好投。指揮官は「今日はテンポよくて、コントロールも良かったですし、本当に素晴ら