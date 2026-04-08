入学や進級を迎える、晴れやかな季節になりました。成長する子どもの姿に喜びを感じつつ、こんな心配をしている方もいるかもしれません。 「入学式のあと、保護者は『PTAのクラス役員決め』が終わるまで帰れないって、ホント？ 体育館の扉が閉め切られて、出してもらえないって聞いたけど……」 そう、毎年この時期、多くの学校ではPTAの委員や係を決める「クラス役員決め」が行われてきました。新入学生の保護者は、これまでこの