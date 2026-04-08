◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）1点及ばず、阪神は開幕から4カード連続勝ち越しを第3戦に持ち越した。試合は阪神が1点リードしたまま、6回から継投に入ったことで流れが変わった。先発ルーカスは5回70球で1失点の好投。余力も残していた印象だったが、6回に投入した早川が逆転を許し、ルーカスの白星も消えた。藤川球児監督は「昨年からのことがありますので。先発の経験とか、いろいろあります」と