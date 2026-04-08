◇セ・リーグ巨人2ー1広島（2026年4月8日マツダ）巨人・田中将大投手（37）が8日の広島戦（マツダ）で今季2度目の先発登板。移籍後最長となる7回を3安打1失点（自責）と好投した。勝ち負けは付かなかったが「全部良かったですよ。ボールもしっかりコントロールできたし、フォーム、気持ちの部分でもいいバランスで投げられた」と充実した表情を浮かべた。初回からテンポ良くアウトを重ねた。4回1死まで完全投球と、常に