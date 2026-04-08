漫画家の青山剛昌さん（62）が7日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来場。劇場版最新作と連動したリアル脱出ゲームを体験したほか、サプライズパフォーマンスも披露しました。青山さんは、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と連動した自らの足と頭脳を使って謎を解くリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』を体験。頭上を100基以上のドローンが飛行するなかで