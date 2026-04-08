地方年度代表馬ディクテオンの今季初戦は5着。ドバイ遠征を見送り、国内戦へ切り替えて臨んだ一戦だった。今回は川崎の小回りコースに加え、雨の影響が残る馬場もこの馬には合わず、勝ち負けには加われなかった。それでも直線ではしぶとく脚を伸ばして掲示板を確保し、地力の一端は示した。5着ディクテオン矢野貴之騎手「小回りよりも広いコースの方がこの馬の良さは活きると思います。そのあたりは乗り難しさかなと思います