前日７日に支配下登録されたばかりの巨人・平山功太内野手（２２）が、８日の広島戦（マツダ）に「１番・右翼」でプロ初の先発出場を果たすも、４打数無安打の結果に終わった。入団３年目の平山はこの日、一軍登録され早速スタメンに名を連ねた。広島市出身の背番号６９は「広島の場所でデビューができるかもしれないというワクワク、ラストチャンスをいただけた気持ちです」と喜びを爆発させていた。リードオフマンとして起