なぜか目で追ってしまう“沼らせ女子”ってどんな生活を送ってるの？そこで今回は、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じる「沼らせ乙女の日常」をお届けします。流行りを追いすぎないセンスやひとりの時間を楽しめるところが魅力的♡ あなたも思わず沼ってしまうかも...！沼らせ乙女の日常世界中のみんなが恋するあのコ。どうしてか目で追ってしまう人がいる。派手じゃない、でもふとしたしぐさや姿が頭に残る。なに