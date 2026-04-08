元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。スーパーで万引きの瞬間を目撃したことを明かした。中川アナは「小さなスーパーで、お会計前の商品をしれっとエコバッグに入れてる女性を見かけてしまい」と衝撃の事実を投稿。さらに「気になって後ろを通る時しっかりめに『すみません』って言ってみたら普通に会釈されて…すぐレジで自分の買い物を済ませてグルッと店内を見渡してみたんだ