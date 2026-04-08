◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）巨人は１点を追う９回、無死二塁から３番・泉口友汰内野手が広島・中崎の内角の難しい球を右翼ポール際に運び、劇的逆転２ランで勝利をつかんだ。昨年は打率リーグ２位の３割１厘で遊撃のベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。１３３試合、５７３打席で６本塁打だった。今季はここまで１１試合、４６打席で３号。３本塁打は阪神・森下やヤクルト・サンタ