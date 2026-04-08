◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（８日・みずほペイペイ）西武は８日、ソフトバンクに連勝して今季初のカード勝ち越しに成功。西口監督は「バッテリーでつかんだ勝利」と先発・高橋光成投手とドラ１・小島大河捕手（明大）を称賛した。２戦連続でバッテリーを組んだ２人。前回登板の１日・オリックス戦（ベルーナＤ）では、６回５安打ながらも小島のＮＰＢワーストタイ記録となる１試合３捕逸も絡んで４失点（自責０）で