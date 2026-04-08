お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が８日までにＳＮＳを更新。人気女優との旅行の様子が話題になっている。自身のインスタグラムに「佐渡島旅。絵梨ちゃんと。」と書き出すと、女優の村川絵梨との旅行の様子をアップした。たらい船に乗る姿や移動の様子、食事する様子など旅を満喫する様子が公開された。さらに、「９枚目は母のように微笑んで、１２枚目は安西先生のようにメガネがキラリ。」と写真について言及すると