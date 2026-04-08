◇パ・リーグオリックス9―1ロッテ（2026年4月8日京セラドーム）オリックスが連勝で2カードぶりの勝ち越しを決めた。相手先発のジャクソン対策で太田、紅林以外の7人を左で並べたオーダーが効果的につながった。岸田監督は「いろんなところを加味しながらね。今日は左が並びましたけど、それがいい方に出たと思う」と振り返り、初回に先制2点二塁打を放った西川、2―1の5回に2点二塁打の宗について「初球でしっかり仕留