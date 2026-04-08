赤ちゃんとの暮らしは、喜びと同時に睡眠不足が付きもの。とくに夜中の寝かしつけは、心身ともに負担が大きいですよね。そんななか、「旦那が寝かしつけを手伝ってくれない」という悩みが投稿され、さまざまな意見が寄せられました。そこには、怒りだけではなく、現実的な事情や複雑な思いも交錯していました。『寝かしつけを一切してくれない旦那。どう思う？赤ちゃんが夜中起きてなかなか寝なかったら、「朝が早いから」と自分